Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde binlerce hayranına en güzel şarkılarını söyleyen Simge, Galatasaray’a geri dönenen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Simge “Müzik birleştiricidir” sözleriyle mesaj verdi.DENİZLİ (İGFA)- Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü.

Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla karşıladığı Icardi’nin dönüşüne Simge de kayıtsız kalmadı. Simge, dün akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde daha önce Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldiği Icardi’ye “Hoş geldin” diye seslendi.

Simge “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" sözleriyle mesaj verdi.

Tekstiliyle ünlü Tavas’ın Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık Simge’ye, özel dokuma bir ipek şal hediye etti.

Şalı başına örten Simge konser boyunca çıkarmadı.

Bu yaz konserden konsere koşan Simge 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.