Orta Vadeli Program kapsamında hedeflere işaret eden Şimşek, “Büyük oranda tutacağını düşünüyoruz. Biz yatırım bankası değiliz, devletiz. Zırt pırt rakam revize edemeyiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek, New York temaslarının çok verimli geçtiğini belirtirken, kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere önemli yatırımcılarla da görüştüklerini vurguladı.

Belirsizliğin dünya ekonomisinin odağında olduğunu söyleyen Şimşek, “Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok” dedi.

Yurt dışında yatırımcıların Türkiye’ye bakışı

Şimşek’in açıklamalarında öne çıkan başlıklarda yatırımlar ve rezervler de bulunurken, yurt dışında yatırımcıların içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sorduklarını açıklayarak programa çok güçlü bir destek olduğunu da belirtti.

Bakan Şimşek, global olarak risk iştahındaki azalmanın Türkiye’den de fon çıkışını tetiklediğini belirtirken, “Türkiye büyümek için dış talebe az bağlı” dedi.

Geçici olarak büyüme yavaşlasa da orta-uzun vadede büyüme perspektifimiz güçlü” diye Şimşek, “Fon çıkışından bir miktar daha fazla etkilenmiş olabiliriz, ortaklık yatıştığında Türkiye'nin çok ciddi avantajları olduğu ortaya çıkacak” dedi.

Enflasyon hedefleri

Bakan Şimşek, “Nette enflasyon Merkez Bankası'nın hedef patikası içinde kalacak” derken, enflasyon beklentilerindeki sınırlı kötüleşmeye de dikkat çekerek, Türkiye’nin dünyadan kopuk olmadığını, önlemler alındığını anlattı.

Şimşek, büyümede geçici yavaşlama riski olduğunu ama bu duruma seyirci kalmayacakların açıklarken, “Esas önemlisi yapacaklarımızın dezenflasyonist olması. Enflasyon beklentilerindeki geçici bozulma döner, enflasyon hedefine ilişkin hiçbir tereddüdümüz yok” dedi.

Orta Vadeli Program kapsamında hedeflere işaret eden Şimşek, “Büyük oranda tutacağını düşünüyoruz. Biz yatırım bankası değiliz, devletiz. Zırt pırt rakam revize edemeyiz” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütçeyi daha verimli alanlara kaydırıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz zaten başlamıştı” derken, ekonomi programında herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını, yatırım ayağının çok güçlü bir şekilde destekleneceğini de belirtti.

Şimşek, “Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak bizim için öncelik” diyerek harcama disiplinine dikkat çekti:

“Harcama disiplinini güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Harcamalarda frene basmış durumdayız, bunu daha üretken alanlara nasıl kaydırırız ona bakacağız.”

“Küresel gelişmeler Türkiye’nin lehine”

Şimşek, Türkiye’nin yatırım açısından cazip bir ekonomi olduğunu söylerken, Türkiye'nin altyapısının gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan daha gelişmiş bir durumda olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

“İçerideki siyasi gelişmeler ne olursa olsun, dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin lehine.”

Kurdaki gelişmeler, rezervler açısından da yakından izlenen carry trade hareketleri için Şimşek, şunları söyledi:

“Carry trade ile ilgilenmiyoruz. Ekonomi programımız buna dayalı değildir. Bu program fiyat istikrarını, cari dengede kalıcı iyileşme sağlayarak, yapısal dönüşümü sağlamayı amaçlıyor. Carry trade çekme gibi çabamız olmadı olmayacak.”

Bakan Şimşek, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söylerken, “Brüksel'de Türkiye ile AB entegrasyonunun nasıl hızlandırılacağını konuştuk” diyerek, AB nihai hedefinin tam üyelik olduğunu, bu hedefte değişiklik olmadığını ve bu konuda sorunun daha çok AB'de olduğunu söyledi.

Yeni ABD yönetimiyle her seviyede çok güçlü bir diyalog kurulduğunu belirten Şimşek, ABD’de yapılan görüşmelere yönelik de şunları söyledi:

“ABD'nin önce gelen teknoloji firmalarının yöneticileriyle çok verimli görüşmeler yaptık, dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Suriye, Ukrayna, Libya yeniden inşa edilecekse Türkiye başta rol oynayacak.”

Türk Telekom'da da 20 yıllık sürenin gelecek yıl sona ereceğini hatırlatan Şimşek, “Bu süreyi uzatacağız, ancak sürenin uzatılmasında yatırım önemli şartlardan biri olacak” dedi.

Bakan Şimşek, program önceliklerinden birinin rezerv birikimi olduğunu hatırlatırken, bunda başarılı olunduğunu söylerken, “Türkiye rezervlerde çok mesafe aldı, bugünkü haliyle bile gayet iyiyiz” dedi.

19 Mart sonrası için “Elbette bir rezerv kaybı söz konusu” diyen Şimşek, “Bu rezervleri biz cari fazla vererek biriktirmedik, bunları büyük oranda portföy tercihleriyle elde ettik” dedi.

Rezervlere yönelik Şimşek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Rezervler tampon görevi görür, işleyen bir para politikanız varsa, dış dengede iyileşme söz konusuysa bu durumda rezerv noktasında zaten farklı yeterlilikler konuşulabilir. Rezerv kayıplarının yüzde 58'i dış kaynaklı. Rezerv kayıplarındaki gidiş duruldu. Hanehalkı ilk defa programa güven kaynaklı rezerv çıkışına ilgi göstermedi.

Kur seviyelerine yönelik “Kur hükümet olarak dahil olduğumuz bir alan değil” diyen Şimşek, “Merkez Bankası dahil ve çok iyi çalışıyorlar” derken, 500 ve 1000 TL’lik banknot basımına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

“200 TL'den büyük banknot Merkez Bankası'nın konusu, değerlendirme yapamam.”

“Ekonomi programına ilişkin soru işareti yok” diyen Bakan Şimşek, dezenflasyonda sorun görmediklerini koşulların TCMB'nin kuru önemli ölçüde yönettiği bir süreç gerektirdiğini belirtti.

Şimşek, “Uyguladığımız programın özünde herhangi bir önemli sapma görmüyoruz” derken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Arz yönlü odaklanma güçlü şekilde devam edecek. Tabii ki geçici iniş ve çıkışlar olacak, bu normal, tedbirlerimizi kısa vadeli iniş çıkışlara göre değil yapısal durumlara göre alırız.”