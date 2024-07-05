Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü'nde yargılanması sürüyor.

Davanın ilk duruşmalarında tüm sanıklar, şikâyetçiler ve avukatlar ifadelerini verdi. Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Saat 14.00'e kadar ara veren mahkeme ara kararını açıkladı.

Sinan Ateş davasının 5. duruşmasında ara kararlar açıklandı. Serdar Öktem’in HTS kaydının alınması talebi reddedildi ve eksik bilgi ve belgelerin savcılıktan talep edilmesine karar verildi. Kılavuz ile ilgili yeni bilgilerin dosyaya eklenmesi isteği de reddedildi. Ayrıca, adli rapor alınması ve keşiflerin artırılması yönündeki talep kabul edilmedi. Mahkeme, 10 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Dava, esas hakkında savcılık mütalaası için 19 Temmuz’a ertelendi. Ateş ailesinin dosyası ayrılan 17 kişinin mevcut davayla birleştirilmesi isteği ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.