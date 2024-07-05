Kiğılı, yeni smokin koleksiyonunu duyurdu.

Erkek giyim markası Kiğılı, yeni smokin koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda, zarif kesimleri ve kaliteli kumaşlarıyla dikkat çeken smokinler, her tarza ve vücut tipine uygun seçenekleriyle yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; smokin koleksiyonu geleneksel smokin tarzını koruyarak ve modern detaylar ekleyerek her erkeğin kişisel tarzını yansıtmasına olanak tanıyor. Koleksiyon, aynı zamanda resmi davetler, kutlamalar gibi özel günlerin dışında da günlük hayata uyum sağlayan kombinlerle öne çıkıyor.

Koleksiyonda yer alan ceketlerin özel yaka detaylarının çıkarılabilir olması, kullanım rahatlığı verirken, sıcak ve soğuk hava koşullarının oluşturduğu olumsuzlukları önleyen kumaş yapısı da öne çıkıyor. Smokin koleksiyonu, farklı renk ve dokudaki parçalarla kombinlenebiliyor. Koleksiyonun; gömlek, t-shirt, kravat, papyon, sneakers ayakkabı ile rahat kombinlenebilir yapıya sahip olduğu belirtildi.