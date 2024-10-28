Sındırgı Belediyesi, araç filosuna 2024 model 3 adet çöp kamyonu ve 2 adet binek hizmet aracı kazandırdı.

Yeni araçlarla birlikte 75 mahallede gerçekleştirilen temizlik ve çöp toplama hizmetinin daha etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor. Hizmet araçları ile sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yürütülüyor.

Başkan Sak: “ Tertemiz Bir Gelecek ve Sındırgı İçin Çalışıyoruz. Yeni hizmet araçlarımız Sındırgı’mıza hayırlı olsun.”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, “Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun. Sındırgı’mıza hizmet yolunda filomuza üç yeni araç daha kazandırdık. Hem araç filomuzu güçlendiriyoruz, hem de eski araçlarımızın bakımlarını düzenli yaparak etkin hizmet sunuyoruz. Halkımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İsrafın önüne geçerek daha tasarruflu bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni iş makineleri ile de araç filomuzu yenilemeye devam edeceğiz” dedi

Çevre temizliğinin ve toplum sağlığının önemini vurgulayan Başkan Sak, “ 10 +1 ton çöp toplama kapasitesine sahip üç yeni aracımız da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin sahadaki operasyon gücüne güç katacak. Yakıt ve bakım tasarrufu ile ekonomik açıdan da belediyemize katkı sağlayacak. Araçlarımızın kasaları da hazırlanıyor. Aralık ayının başlarında tamamen hizmete girecek” dedi