Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yılı büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri ile birleşen Kurtuluş Etkinlikleri ilçenin dört bir yanında coşku ile kutlandı.

Sındırgı, Gördes, Demirci ve Selendi ilçelerinin de katılımı ile Kuva-yi Milliye kahramanları Makbule Efe ve İbrahim Ethem Akıncı için düzenlenen anma töreniyle Kurtuluş Etkinlikleri başladı. Tören, katılımcılara milli mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatırken, Sındırgı’nın tarihi kahramanlarına olan minnettarlığı ifade etti. Tören, protokol üyeleri ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Anma töreninin ardından, şehir merkezinde düzenlenen 3 Eylül Kurtuluş Korteji’ne 7’den 70’e tüm vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, halk ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı kortej, şehir sokaklarında yürüyerek coşkuyu artırdı ve etkinliğe renk kattı. Askeri Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortejde Tülütabaklar, Bursa Kız Kılıç Kalkan Ekibi, yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri renkli görüntüler oluşturdu. Ellerinde Türk Bayrakları ile yüzlerce vatandaş kortej de buluştu.

Kortej sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama programı ve halk oyunları gösterisi büyük ilgi topladı. Meydanda kurulan sahnede, yöresel halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi. Yerli ve yabancı konukların katıldığı bu gösteriler, Sındırgı’nın kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak konuşmasında “Kuva- yı Milliye hareketi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımıdır. Milli direnişin en önemli örneklerindendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir sürecin başlangıcıdır. Kuva- yı Milliye kurtuluşun, kuruluşun destanıdır. Bu toprakları bize vatan kılan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve Kuva- yı Milliye kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. İstiklal Harbi’nde Kuva-yi Milliye’nin önemi işte burada yatmaktadır.Bize bu destanı Sındırgı’da yaşatan yiğitlerimize selam olsun! Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı’ya selam olsun! Halil Efe’ye selam olsun!” Asker Makbule’ye selam olsun! Parti Pehlivan Mehmet Ağa’ya selam olsun. 3. Müfreze Komutanı Hacı Veli’ye selam olsun! Bu toprakları canlarıyla, kanlarıyla savunan; seve seve bu vatan için canlarını veren yiğitlerimize selam olsun! Sındırgı’mızın 102. Yılı kutlu olsun! Ne Mutlu Türk’üm Diyene ” dedi.

İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay ise “ İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay: “ Bugün Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. 102 yıl önce Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’dan aldığımız emaneti bugün buralara kadar sizlerle taşıyabilmiş olmanın ve bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Aziz milletimiz vatanını, onurunu korumak için yedi düvele karşı, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadeleler vererek dünya tarihinin en haklı savaşı olan Kurtuluş Savaşı’ndan büyük bir zaferle çıkmıştır. Tüm yurtta olduğu gibi şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından birisi de günümüzden 102 yıl önce şehrimizde Sındırgı’mızda yazılmıştır. Halkımız Yunan işgaline Karşı direnmiş 3 Eylül 1922 günü düşmanı ilçemizden def etmiştir. Bu vesileyle 102 yıl önce dillerden düşmeyecek destanı yazan, 102 yıl sonra hala andığımız ve daha nice yıllar gururla anacak olduğumuz Kurtuluş Destanı’nı yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” şeklinde konuştu.

Geceye damgasını vuran olay ise, Kurtuluş Günü özel konseriydi. Ayhan Erden ve ünlü sanatçı Volkan Konak’ın sahne aldığı konser, büyük bir beğeni topladı. Konser, katılımcılara enerjik bir atmosfer sunarken, geceyi unutulmaz kıldı.

Sındırgı, 3 Eylül Kurtuluş Günü’nde gerçekleştirdiği bu kapsamlı ve çeşitli etkinliklerle hem tarihine olan bağlılığını ifade etti hem de vatandaşlarına keyifli anlar yaşattı.