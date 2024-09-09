Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağladı. ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle birlikte 2024 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 284 milyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 13'ünü "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 3’ünü “Ortak Yapım” ve bir tanesini de "Çekim Sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu. Bakanlığın desteklediği projeler arasında ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un “Ölüleri Yakma Cemiyeti” ile usta yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstleneceği “Mavi Kuş” adlı projesi de yer aldı.

Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 5 projeye destek sağlandı. Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi. “İBİ: Uzay Görevi” ve “Ajan Simit” adlı projeler de toplantıda desteklenen projeler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığın belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım, yerli film gösterim, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası desteklerine 2023 yılında toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlamıştı. Bakanlığın sinema sinema sektörüne verdiği destekler 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı ve 284 milyon 241 bin TL'ye ulaştı.

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