Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi yükseldiği anı fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrasında hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda, ünlü sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir çalışmanın ardından Kayaalp'in cansız bedenini Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi.

Evde kimsenin bulunmadığı anlarda, babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren Merve Kayaalp, daha önce "Sakarya Fırat", "Küçük Kıyamet", "Düşler ve Umutlar", "Elif", "Şeref Meselesi" ve "Savaşçı" gibi önemli dizilerde başarılı performanslarıyla tanınmıştı.