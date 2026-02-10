Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), dünya kayısı başkenti Malatya için stratejik öneme sahip bir bilimsel başarıya imza attı. MTÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ’ın kayısıda kuraklık stresi ve sulama zamanlaması üzerine yürüttüğü araştırma, bitki biliminin önde gelen dergilerinden BMC Plant Biology (Q1)’de yayımlandı.

TÜBİTAK destekli çalışmada, Türkiye kayısı üretiminin yüzde 41’ini karşılayan Malatya kayısısının, iklim değişikliği ve kuraklıktan nasıl etkilendiği hücresel, fizyolojik ve biyokimyasal düzeyde ele alındı. Araştırmada özellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılan sulamanın, bir sonraki yılın verimi açısından kritik rol oynadığı tespit edildi.

Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, bu dönemde yaşanan su stresinin çiçek tomurcuğu gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu aylarda yapılmayan sulamanın zararı daha sonra telafi edilemiyor. Kuraklık altında ağaç, verim yerine hayatta kalmaya odaklanıyor" dedi.

Çalışmada, su stresi altındaki ağaçlarda zararlı bileşiklerin arttığı, yaprakların küçüldüğü ve klorofil miktarının azaldığı, bunun da doğrudan kalite ve verim kaybına yol açtığı belirlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de yayımladığı mesajda Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ’ı tebrik ederek, "Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ hocamızın, ‘Hacıhaliloğlu’ apricot under simulated drought: morphological, physiological, biochemical, and flower biology responses’ başlıklı çalışmasının BMC Plant Biology dergisinde (2026, 26. cilt) yayımlanması dolayısıyla hocamızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.