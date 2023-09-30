Stajyer avukatlık yapan genç kız, çalıştığı plazanın 11. katından atlayarak hayatını kaybetti. Genç avukatın dairesinde yapılan incelemelerde 'bu bir intihardır' yazılı not bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kartal'da bulunan bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer Avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.

"MAALESEF ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.

"BU BİR İNTİHARDIR" NOTU

Aşağı düşen Avcı plazanın 3. katındaki balkona çarparak yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin Avcı'nın oturduğu dairedeki incelemelerin de bir not bulduğu notta da 'bu bir intihardır' yazdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Stajyer avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze ,aile tarafından alındı.

Görgü tanığı Arzu Özkoç, “Polis memuru gelip otoparkın çıkışını sordu. Polislerin fazla olduğunu görünce yan tarafa gittim bende. Bir intihar vakası olmuş. Gittiğimizde yerde yatan biri vardı. 11. kattan bir stajyer avukatın attığını öğrendik. Daha önce görmedim. Tanımıyorum. Üzerinde poşet vardı. Çok fazla polis vardı. Şeritle kapalıydı" dedi.