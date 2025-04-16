Aort damarında meydana gelen yırtık nedeniyle acil ameliyata alınan Önder'in saatler süren operasyonu tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, doktorlar ana damardaki yırtığı başarılı bir şekilde dikti. Önder'in şu anda ameliyathanede tutulduğu ve kalp ritminin normale dönmesinin beklendiği ifade edildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin sürece dahil olduğu ve yakın ilgilendiği bildirildi.

Parti açıklamasında, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır. İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.