Hastanede yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

Ne olmuştu?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam ciddi bir kalp krizi geçirerek İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.

Önder’in kalbi acil serviste bir süre durdu; sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Ancak saat 23.05’te kalbi ikinci kez durdu.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyatla Önder’in yırtılan aortu onarıldı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Önder’in son derece riskli bir operasyon geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, “Bu, son zamanlarda karşılaştığım en ağır vakaydı” dedi.

Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve Önder’in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtilmişti. Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenilmişti.