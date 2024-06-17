Şişli Belediyesi tarafından Kilis’te bulunan ‘Umut Ormanı’na belediye çalışanları adına 3 bin adet fidan bağışlandı. Yapılan bağışa ilişkin konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Tüm çalışma arkadaşlarımızın adını taşıyan bu bağışla, kocaman bir orman oluşturuyoruz. Bu orman, ‘Umut’ adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından TEMA Vakfı iş birliğiyle doğal yaşamın korunması ve yeşil alanların artırılması amacıyla örnek bir projeye imza atıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın öncülüğünde Kurban Bayramı çerçevesinde tüm personel adına Kilis’te bulunan Umut Ormanı’na 3 bin adet fidan bağışlandı. Vakıf, fidan bağışı dolayısıyla Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a Bağış Belgesi takdim ederken, 3 bin fidan ise Eylül ayından itibaren Umut Ormanı’nda toprakla buluşacak. Öte yandan çevre bilincini artırmak ve daha yeşil bir gelecek inşa etmek hedefiyle projeler hazırlayan Şişli Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği destekleme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

"Umut adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak"

Personele özel olarak gönderdiği mektupla, çalışanların hem Kurban Bayramı’nı kutlayan hem de fidan bağışı kampanyasına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Şahan, "Kurban Bayramı’nın bereketiyle, senin adına Kilis’te ‘Umut Ormanı’ kurulması için TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunduk. Seninle birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızın adını taşıyan bu bağışla, kocaman bir orman oluşturuyoruz. Bu orman ‘Umut’ adıyla ülkemize yüzlerce yıl nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.