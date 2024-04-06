Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kadir Gecesi’nde 3 bin Şişlili ile iftar sofrasında buluştu. Programda konuşan Başkan Şahan, “270 bin Şişlilinin bütün sorunları için gece gündüz demeden çalışacak bir kardeşiniz var. Bu birliği, beraberliği hizmetle; yoksulun, zorda olanın yanında olarak göstermek zorundayız. Şişli’de sokak sokak, cadde cadde çok çalışacağım, bunun sözünü veriyorum” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ev sahipliğindeki iftar programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediye meclis üyeleri ve binlerce Şişlili katıldı. Dua okunmasıyla başlayan iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

“Hep birlikte Türkiye’nin demokrasi mücadelesini vereceğiz”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Kadir Gecesi’nde Şişlililerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok anlamlı bir günde bir aradayız. Tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecede tüm dünyaya barış gelmesini diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanlarımızdan aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak”

31 Mart’taki seçim sonuçlarına da değinen Çelik, şunları söyledi: “Bir seçim sürecini geride bıraktık. Şişli bu dönem çok şanslı. Emrah Şahan Başkanımız geçmiş yerel yönetimler deneyimiyle Şişli’de çok önemli çalışmalar yürütecek. Önceki dönem belediye başkanlarımızdan aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak ve Şişli’nin sorunlarına çok önemli çözümler üretecek Emrah Başkanıma başarılar diliyorum. 31 Mart seçimleri bizim için bir sonuç değil, bir başlangıçtır. O başlangıç; 31 Mart gününden bu yana İstanbul’un dört bir yanında Şişli’den, Silivri’den Tuzla’ya, Arnavutköy’den Ümraniye’ye kadar ilçeleri ziyaret ediyorum ve insanların yüzünün bir başka güldüğünü görüyorum. İnsanların daha mutlu olduğunu görüyorum. Gençlerin ülkesinin geleceğine yönelik umutları 31 Mart’tan sonra güçlendi. Çocukların bile yüzü gülmeye başladı. Onlar geleceğe yönelik umutlandılar, kadınlar umutlandılar. Bu umutla, bu heyecanla, bu kararlılıkla hep birlikte Türkiye’nin demokrasi mücadelesini vereceğiz” dedi.

“Bütün zorluklara rağmen dayanışmayı göstermek zorundayız”

Programda konuşan Başkan Resul Emrah Şahan, mübarek Kadir Gecesi’nde tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. Başkan Şahan, “Birliğimiz ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Anadolu’da, bu topraklarda; aynı yemeğe kaşık çalmış, bu toplumun bir ve beraber olduğunda hangi zorlukları nasıl aştığını tecrübe etmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem bütün zorluklara rağmen dayanışmayı göstermek zorundayız” dedi.

Başkan Şahan 270 bin Şişliliye söz verdi

Başkan Şahan, “Oy vermiş, vermemiş olsun bütün Şişlili yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Artık 270 bin Şişlilinin bütün sorunları için gece gündüz demeden çalışacak bir kardeşiniz var. Bu birliği, beraberliği hizmetle; yoksulun, zorda olanın yanında olarak göstermek zorundayız. Şişli’de sokak sokak, cadde cadde çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.

Ünlü sanatçılar sahne aldı

Öte yandan, konuşmaların ardından iftar programında, sanatçılar Altan Erkekli ve Burcu Karadağ, “Söz ve Müzik İstanbul” adlı etkinlikle sahne aldı. Programda çocuklara pamuk ve elma şekeri de dağıtıldı.