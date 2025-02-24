İmza töreni sonrası basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 2025 yılı için yapılacak olan zammı duyurdu.SİVAS (İGFA) - Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Uzun, “Özbelsan ilk olarak yüzde15’lik bir zam teklifinde bulunmuştu.

Daha sonra arabulucu süreci başladı. İlk baştan itibaren belediye yönetimi olarak süreci yakından takip ettik. Seçim döneminde özellikle taban yevmiyelerinin arttırılması gerektiğini ifade etmiştim. Bu sözümüze istinaden yüzde20 oranında arttırdığımız yakacak yardımının 3/2’lik bir kısmını tavan yevmiyeleri ekledik.

Bu durum Belediye bütçemize senelik 10 milyon civarında bir ek yük getirdi ancak bu şekilde emekli olan çalışanlarımızın maaşları ciddi anlamda artmış olacak. Bunun yanı sıra Sivas Belediyesi'nde en düşük taban yevmiyelerine yüzde33 zam yaparak 900 liradan, bin 200 liraya çıkarmış olduk. Teknikerlerimizin taban yevmiyelerini yüzde33, mühendislerimizin taban yevmiyelerini ise yüzde43 oranında artırdık. Bu sayede işçi, tekniker ve mühendislerimizin ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda emeklilik durumlarında da ciddi bir fark oluştu” dedi.

Ramazan ve bayram ikramiyelerine yüzde133 zam yapıldığını kaydeden Uzun, “Bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkardık. Olaya bağlı ödemelere yüzde100 zam yaptık. Sahada çalışan personelimize farklı bir uygulama yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüze istinaden Sivas Belediyesi'nde ilk kez saha pirimi uygulamasına geçerek maaşlarına ilaveten brüt 2 bin 800 lira artış sağlamış olduk. Tüm bu veriler ışığında ikramiyeler dâhil büro çalışanlarımızın maaşını 43 bin 28 liraya çıkarmış olduk. Sahada çalışanlarımızın maaş ikramiyeleri ve saha primlerini 45 bin 29 TL’ye çıkarmış olduk. Teknikerlerimize ikramiye dâhil saha ödemesi ekleyerek maaşlarını 48 bin 792 TL’ye çıkarmış olduk. Mühendislerimizin maaşını da ikramiye dâhil 52 bin 810 TL’ye çıkardık. Açıkladığımız maaşlarda 1 yevmiye de sendika kesintisi olacaktır. Çalışanlarımız ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında Özbelsan Genel Müdürü Yunus Kantar ile Belediye-İş Sendikası Başkanı Sivas Şube Başkanı Ahmet Oktay Evren de hazır bulundu.

