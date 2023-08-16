Erzincan Çevre Yolu’nu Stadyum yanından üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na, akabinde Buhara Caddesi’ne ulaştıracak Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu projesi hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle ulaşımdaki konforu ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Okullar Bölgesi ve Stadyum önünde yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çalışmalara başlayan Başkan Hilmi Bilgin idaresindeki belediye, Gültepe’de bulunan Sivasspor Caddesi üzerinde yeni bir üst geçit projesini hayata geçirdi.

Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve İl protokolünün katımıyla hizmete açıldı.

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu yılın söz verdikleri projelerin açılış yılı olacağını belirtti.

Bilgin, "Hizmet anlayışımız eser siyaseti, hizmet siyaseti üzerine odaklanmış ve bunu yaparken de şehrin tüm dinamikleriyle görüşerek, şehrin ihtiyacı olan hizmetleri ve öncelikleri doğru belirleyerek hayata geçirelim dedik. Zorlu bir 4,5 sene geçti. Görev yılımızın ilk yılı tamamlanmadan önce tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bu yıl da 6 Şubat depremi hepimiz etkiledi. Ancak hizmet ve eser öncelikli siyaset anlayışımızla, zamanında planlamamız ve işe başlamamızla birlikte milletimize söz verdiğimiz hizmetlerin inşallah bu sene açılışını gerçekleştireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Yeni yollar açmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Bilgin, "Her türlü hizmeti hak eden bir şehirde milletimizin duasını almak adına hem bu tip yolları, bulvarları yapacağız. Ama onun kadar önemli olan gönüllere giden köprüleri de asla ve asla ihmal etmeyeceğiz” dedi.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şehirler için, bulvarlar, yollar, caddeler hayati önem arz ediyor. Özellikle kent içi ulaşımda yeni akslar yaratmak hem gelişen şehir yapısında hem de son zamanda biliyorsunuz ülkemizin gelişmesiyle beraber araç sayılarında da çok büyük artışlar kaydediliyor her sene. Bu anlamda yeni yollara, büyük bulvarlara, büyük caddelere ihtiyaç oluyor. Sivas Belediyemiz de gün geçmiyor ki Sivas'ımızın ihtiyaç duyduğu bulvarlara, yollara, yenisini eklemesin. Bu anlamda son zamanda yapılan yeni yol bağlantıları, bulvar çalışmaları hakikaten şehir trafiğini rahatlatmak anlamında çok önemli görev ifa ediyor. Ben başta kıymetli belediye başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’nın duası ve kurdele kesilmesi suretiyle projenin açılışı gerçekleştirildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makam aracına binerek yolda ilk sürüşü gerçekleştirdi.