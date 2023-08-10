Korkunç bir cinayet olayı herkesi şaşkına çevirdi. 57 yaşındaki Murat Arpapay'ın cansız bedeni, günlük kiralanan bir dairenin havalandırma boşluğunda bulundu. Adli Tıp raporu, Arpapay'ın ölüm nedenini dehşet verici bir detayla ortaya koydu: Kimyasal bir sıvı enjeksiyonuyla öldürülmüş.

27 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, apartman sakinleri havalandırma boşluğunda bir erkek cesedi buldu ve hemen polise haber verdi. Yapılan ilk incelemede, cesedin Murat Arpapay'a ait olduğu belirlendi. Ancak herhangi bir bıçak ya da silah yarasına rastlanmadı. Olay, şüpheli bir ölüm olarak nitelendirilerek ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin sonuçlarına göre, Arpapay'ın vücuduna kimyasal bir sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, bu korkunç cinayeti aydınlatmak amacıyla detaylı bir soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Arpapay'ın cesedinin bulunduğu apartmanda yaşamadığı ancak cinayetten bir gün önce genç bir kadınla beraber binadaki günlük kiralık dairede kaldığı tespit edildi. Cinayet şüphelileri olarak gösterilen Muhterem Perçikli ve Serpil Demir, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İfadelere göre, Arpapay ile sosyal medya üzerinden tanışan ve daha sonra yüz yüze görüşen Ersen Başak'ın paralarını çalmak amacıyla bir plan hazırladıkları ortaya çıktı. Plana göre, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir, Arpapay ile tanışmak için onun kafesinde buluşacaklardı. Bu planı uygulayan şüpheliler, zamanla Arpapay ile yakınlaşarak ilişki kurdu.

Olay günü, Muhterem Perçikli ve diğer şüpheliler, Arpapay'ın kiralık dairene gittiler. Burada Arpapay'ı etkisiz hale getirip ellerini bağlayan şüpheliler, kimyasal sıvı enjeksiyonu yaparak onu öldürdüler. Ardından cinayet mahallinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştılar.

İstanbul Şirinevler'de işlenen cinayet sonrası, Ersen Başak evde bulunan paraları alarak Gürcistan'a, cinayeti işleyen diğer şüpheliler ise Kıbrıs'a kaçtılar. Muhterem Perçikli ve Serpil Demir ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar.