Hangi Ülkenin: Çek Cumhuriyeti

Kurucusu: Laurin & Klement şirketi

Kuruluş Tarihi: 1895

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Amblemin Anlamı: Skoda’nın daire içindeki kanatlı oku, hayal etmeyi, özen göstermeyi, hız ve ilerlemeyi sembolize ediyor. Firma, kullandığı amblemle, bütün arabaların bu vasıflara sahip olduğunu göstermek istiyor.

Resmi Sitesi: www.skoda.com.tr

Skoda Hakkında Bilgi

Skoda, Çek Cumhuriyeti ülkesi tarafından üretilen bir araba markasıdır. 1895 yılında kurulan Skoda firması dünya çapında hizmet vermektedir. Laurin & Klement şirketi tarafından kurulmuştur.

Skoda en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991’de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Skoda şirketi 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kurulmuştur. 1899’da motosiklet üretmiştir ve 6 yıl sonra da araba üretmeye başlamıştır. Skoda firmasının ana merkezi Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. “Škoda” Çekçede “hasar” anlamına gelmektedir.

Mladá Boleslav şehri ve Skoda Auto otomobil üretim markası, beraber 100 yıldan uzun bir süredir gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehirle bütün bir parçadır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir. Skoda ülkemizde de piyasası olan ve kullanılan bir markadır

Skoda Hangi Ülkenin

Cevap: Çek Cumhuriyeti

Skoda Auto Modelleri

Škoda Fabia

Škoda Fabia RS

Škoda Fabia Scout

Škoda Octavia

Škoda Octavia RS

Škoda Octavia Scout

Škoda Superb

Škoda Superb Combi

Škoda Roomster

Škoda Yeti

Škoda Yeti Greenline

Škoda Citigo

Škoda Rapid

Škoda Rapid Spaceback

Laurin & Klement

Laurin & Klement A

Škoda 422

Škoda Octavia Super

Škoda MB 1000

Škoda 136 LR

Škoda Fabia Super

Škoda Vision D

Skoda Auto’nun Eski Modelleri

Škoda Favorit

Škoda Forman

Škoda Felicia

Škoda Pickup

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