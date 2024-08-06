Hangi Ülkenin: Çek Cumhuriyeti
Kurucusu: Laurin & Klement şirketi
Kuruluş Tarihi: 1895
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Amblemin Anlamı: Skoda’nın daire içindeki kanatlı oku, hayal etmeyi, özen göstermeyi, hız ve ilerlemeyi sembolize ediyor. Firma, kullandığı amblemle, bütün arabaların bu vasıflara sahip olduğunu göstermek istiyor.
Resmi Sitesi: www.skoda.com.tr
Skoda Hakkında Bilgi
Skoda, Çek Cumhuriyeti ülkesi tarafından üretilen bir araba markasıdır. 1895 yılında kurulan Skoda firması dünya çapında hizmet vermektedir. Laurin & Klement şirketi tarafından kurulmuştur.
Skoda en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991’de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Skoda şirketi 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kurulmuştur. 1899’da motosiklet üretmiştir ve 6 yıl sonra da araba üretmeye başlamıştır. Skoda firmasının ana merkezi Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. “Škoda” Çekçede “hasar” anlamına gelmektedir.
Mladá Boleslav şehri ve Skoda Auto otomobil üretim markası, beraber 100 yıldan uzun bir süredir gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehirle bütün bir parçadır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir. Skoda ülkemizde de piyasası olan ve kullanılan bir markadır
Skoda Hangi Ülkenin
Cevap: Çek Cumhuriyeti
Skoda Auto Modelleri
Škoda Fabia
Škoda Fabia RS
Škoda Fabia Scout
Škoda Octavia
Škoda Octavia RS
Škoda Octavia Scout
Škoda Superb
Škoda Superb Combi
Škoda Roomster
Škoda Yeti
Škoda Yeti Greenline
Škoda Citigo
Škoda Rapid
Škoda Rapid Spaceback
Laurin & Klement
Laurin & Klement A
Škoda 422
Škoda Octavia Super
Škoda MB 1000
Škoda 136 LR
Škoda Fabia Super
Škoda Vision D
Skoda Auto’nun Eski Modelleri
Škoda Favorit
Škoda Forman
Škoda Felicia
Škoda Pickup
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