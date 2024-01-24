Yeşilova ve Alikahya’da tezgah kuran pazarcı esnafına sıcak çorba ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yeşilova ve Alikahya kapalı pazar alanlarında esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnafı sıcak çorba ile karşılayan Büyükşehir ekipleri içleri ısıttı. Tüm tezgahları tek tek dolaşan ekipler, esnafa hayırlı işler dileyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını da iletti.