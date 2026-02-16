Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, kendi evinde karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor karşısında mağlup oldu.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 15'inci haftasında Söğüt İlçe Stadı'nda Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti. Maça iyi başlayan Söğütspor ilk yarıda bulduğu ataklardan yararlanamazken, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da iki takım adına bir çok pozisyon sonuçsuz kalırken, maçın 87'inci dakikasında Tavşanlı Linyitspor bir penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Zeytin topu filelere gönderirken, bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Söğütspor kendi evinde aldığı bu mağlubiyet sonrası 13 takımlı ligde 19 puanla 9'uncu sıra haftayı bitirdi. Tavşanlı Linyitspor ise, 24 puana yükselerek, 6'ncı sırada yer aldı. Söğütspor ligin 16'ncı haftasında Keçiören Belediye Balumspor'a konuk olacak.

Öte yandan maç sonunda Söğütspor teknik heyeti orta hakem Mücahit Karakurt ve yardımcı hakemlerin verdiği kararların tepki göstererek, 'Hem olmayan penaltıyı, hem de puanımızı çaldılar' dediler.