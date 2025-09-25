Söğütte yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen öğrenciler, 10 ay boyunca Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı ile hem eğlenerek öğreniyor hem de disiplin, azim ve takım ruhu kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programla birlikte geleceğin başarılı sporcularının yetiştiğini belirterek, "Çocuklarımızı hem spora yönlendiriyor hem de onların kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Amacımız, ilimizden milli takımlara sporcular kazandırmak" dedi.