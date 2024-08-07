Çünkü bir çok kişi başvuru yapmadan önce o firmanın çalışma şartlarını ve aldıkları maaş hakkında bilgi sahibi olmak ister. Şok market çalışma şartları hakkında da sizler için araştırmalar yaptık. Bu firmada çalışırsanız neler ile karşılaşırsınız ve ne kadar maaş alırsınız gelin birlikte göz atalım.

2017 yılında bu sektöre girmesine rağmen, bu sektördeki en büyük isimlerden birisi olmayı başarabilmiş bir firmadan söz ediyoruz. Bu kadar hızlı yükselmesinin büyük nedenlerinden birisi ilk başta reklamlara harcadıkları ücretler olmuştur. Her gün televizyon reklamlarında çıkması tanıtımları adına büyük rol oynadı.

Şok Market Çalışma Şartları

Günlük çalışma süresi 8,5 saattir.

Yemek ve çay molaları bulunmaktadır ve 8,5 saate dahildir.

Haftada bir gün izin bulunmaktadır.

Bir yılı doldurduktan sonra 14 günlük yıllık izin kazanırsınız.

Ücretlerinizin işe girdiğinizde anlaştığınız tarihte bankanıza yatar.

Sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki vardiya sistemi bulunuyor.

Bazı zamanlarda firma personel sıkıntısı veya iş yoğunluğu nedeni ile sizden biraz daha fazla çalışmanızı isteyebilir. Bu isteği üzerine daha fazla ücret de vermez. Bu gibi durumlar hemen hemen her firmada meydana gelebiliyor. Fakat fazla çalışma süreleri hiç olarak da sayılmaz. İşe geç gelme ve daha erken işten ayrılma gibi imkanlar tanınabilir.

Şok Market Maaşları Ne Kadar?

Her yıl alınan maaşlarda zam olmaktadır. Özellikle maaşlar asgari ücrete yapılan zam ile aynı orantılarda olmaktadır. Markette çalışmakta olan değişik pozisyonlarda personeller oluyor. Her personel aynı maaşı almıyor.

Şok markete yeni başlayan birisi ilk 3 ay boyunca asgari ücret neyse onu almaktadır. 3 ay bittikten sonra marketin personellere belirlediği maaşı alırsınız. Her ay size 200 veya 400 TL’lik Şok marketten alışveriş yapabileceğiniz bir kart verilir.

Not: 2024 yılıyla birlikte asgari ücrete yapılacak olan zamla birlikte bu ücretler değişecektir.

Ayriyeten bulunduğunuz şubede çok fazla satış olursa prim alma şansınız da olacaktır. Maaşınızın yüzde 10’u gibi bir oranda zaman zaman prim olarak verilebilir.

Personel maaşı: 17.000 – 19.000 TL

Mağaza sorumlusu yardımcısı maaşı: 19.000 – 23.000 TL

Mağaza sorumlusu: 22.000 – 28.000 TL

Şok marketteki durumlar bu şekildedir. Eğer iş başvurusu yapmayı istiyorsanız buraya tıklayarak iş başvurusunun nasıl yapıldığına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

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