Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Tema kulübü öğrencileri, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Tema kulübü öğrencileri, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya gelerek, kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik yapılacak planlamaları konuştular. Yaşanılan soğuk hava şartlarına karşı Genç Tema kulübü öğrencileri, Mustafa Yaman ile birlikte Bayırköy’de bir araya gelerek, doğadaki kuşların beslenmesi, sokak hayvanlarının mama ve suya ulaşımı ile ilgili yapılacak planları hazırlayarak, faaliyete geçmek istediklerini belirtti. Genç yardımsever öğrencileri ağırlayan Mustafa Yaman, "Fedakar genç kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki dostlarımızın yanlarında olacağız. Güzel bir plan program ile sokak hayvanlarını ne suya ne de mamaya muhtaç edeceğiz. Her imkânı sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.