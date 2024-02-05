Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilen sokak kedisinin midesinde tespit edilen saç tokası, ameliyatla çıkarıldı.

Yalova’da vatandaşların ihbarı üzerine hasta olan sokak kedisi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılan kontroller sırasında çekilen kontrast röntgeninde midede 6 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Kedinin yuttuğu belirlenen saç tokası, midesinden veteriner hekimlerin gerçekleştirdiği operasyonla çıkarıldı.

Veteriner Müdürlüğü’ndeki tedavisi devam eden kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplendirilmek istendiği öğrenildi.