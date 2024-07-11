İstanbul’un Pendik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Safiye Bıçak’ın ailesinin avukatı Buket Nurşah Tekışık, "Olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi. Öte yandan hayatını kaybeden annenin 13 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını bir iş adamı üstlendi.

Olay, İstanbul’un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu V.B. (50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. V.B., yanındaki silahı çıkartarak Safiye Bıçak’a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan eş ise tutuklandı.

"Cinayetin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz"

2 çocuk annesi Safiye Bıçak’ın ailesinin avukatı Buket Nurşah Tekışık, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirtti. Tekışık, olayda yardım ve yataklık edenlerin de olduğunu düşündüklerini ifade ederek, tahkikatı derinleştireceklerini söyledi. Kadın cinayetlerinin Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu belirten Tekışık, "Maktülün ailesine öncelikle başsağlığı diliyorum. Burada tasarlayarak kasten adam öldürmeden bahsediyoruz. Türkiye’nin maalesef kanayan bir yarası, bir kadınımız katledildi. Maalesef eşi tarafından katledildi. İki çocuk, bir torun sahibi olan kadın, hiçbir günahı olmadığı halde maalesef eşi tarafından öldürüldü. Davanın yakından takipçisiyiz. Burada yardım, yataklık yapanlar olduğunu düşünüyoruz. Tahkikatı yakından takip edeceğimiz gibi derileştireceğiz. Savcılık dosyasına girmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Tüm kadınlara seslenen Buket Nurşah Tekışık, "Tehdit edildikleri, şiddet gördükleri durumlarda hiç kimse kesinlikle korkmasın. Uzaklaştırma kararlarına lütfen uyulsun. ’Eşimdir’ deyip affedilmesin, çünkü önüne geçemiyoruz bu cinayetlerin. ’Eşidir, tartışma sonucu öldürülmüştür’ gibi şeylere kesinlikle inanılmamalı. Bu gibi durumlarda kesinlikle bir avukattan destek almalarını öneriyorum. Tüm kadınların yanındayız" dedi.

Öldürülen kadının 13 yaşındaki kızının eğitim masrafları bir iş adamı tarafından üstlenildi

Avukat Buket Nurşah Tekışık, hayatını kaybeden kadının 13 yaşındaki kızının eğitim masraflarının bir iş adamı tarafından üstlenildiğini de belirterek, "13 yaşındaki kızımızın annesi vefat etti, babası cezaevine girdi. İş insanı Feyzullah Can tarafından kızımızın bütün eğitim masrafları üstlenildi. Onun için de gerekli işlemler başlatıldı" diye konuştu.