Burhaniye ilçesinde, seyyar satıcılık yapan Ahmet Emrah, sahnede söylediği türkülerle büyük alkış alıyor. Yarenler Halk Müziği Korusunda görev alan Emrah, türkü söylemeyi çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye’ de seyyar tezgahında helva satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Ahmet Emrah, sahne performansı ile takdir topladı. 27 yıldan beri sahneye çıktığını anlatan Emrah, türkü söylemeyi çok sevdiğini söyledi. Dün akşam Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Yarenler Korosunda sahneye çıkan Ahmet Emrah, söylediği türkülerle alkış aldı. Çocukluğundan beri türküleri sevdiğini anlatan Ahmet Emrah, “ 1997 yılından beri değişik korolarda türkü söylüyorum. Dün aksamda Yarenler Korosunda görev aldım. Alkışlar beni mutlu ediyor. Bizi izlemeye gelenlere teşekkür ediyorum” dedi.