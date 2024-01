Sokakta yürürken bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan, kolunu ve bacağını kaybeden 29 yaşındaki Adel Altunji, 10 yıl sonra takılan protezlerle tekrar hayata tutunup top oynamaya başladı.

Kol ve bacağını kaybeden Adel Altunji hakkında bilgi veren İrade Adımları Derneği Ortopedi Ortez ve Protez Teknikeri Şüheda Şimşek, "Hastamız merkezimize 2 Mayıs 2023 tarihin de ilk muayenesi olmak için geldi. Sağ diz altı, sol dirsek altı ampute olan hastamız 2013 yılında Suriye savaşında sokakta yürürken bir bombanın patlaması sonucunda iki uzvunu kaybetmiş ama umudunu ve inancını asla kaybetmemişti. Muayenesi yapıldıktan sonra hastaya yapılacak protezi ve tedavi sürecini istişare ettikten sonra ölçüler alınıp test soketi çekildi. Test soketiyle fizik tedavi eşliğinde yürüme eğitimleri ve çeşitli egzersizler yapıldı. Süreç, Adel’in kendisine ve bize olan inanç sayesinde çok hızlı ve güzel bir şekilde ilerledi. Adel, kendisini kabullenmiş, bu durumun ona engel olmadığını, yaşama bu şekilde devam edilebileceğini öğrenmiş, güler yüzlü biriydi. Bu durum, bizi ve onu daha ileriye taşıdı” dedi.

Nihai soketi yapıldıktan sonra bir takım statik ve dinamik ayarları yapılıp, yürüme eğitimlerine devam ettiklerini belirten Şimşek, şunları söyledi:

“Adel’in protezden memnun olması, mutlu olması, çok önemli olduğu için protezi her taktığında dua ve teşekkür etmesi bizi gururlandırıyordu. Nihai soketi ile ilgili her hangi bir sorun olmadığından kozmetik kılıfını yapıp hastamıza teslim ettik. Adel, protezi vücudunun bir parçası olarak gördü ve bu şekilde kabullendi. Proteziyle daha rahat ve daha konforlu bir şekilde sosyal yaşantısına, spora, çalışmaya devam etti. Bize de imkansız görünen her şeyin inanmakla aşılabileceğini gösterdi.”

“Uzvunu kaybetmesi onu daha da güçlendirmişti”

Uyguladıkları tedaviyle ilgili bilgi veren Fizyoterapist Renim Elşeyh, “Hem kolu hem de bacağı ampute olan hastamız Adel diğer hastalarımıza göre çok farklıydı. Araba kullanabilmesi, sosyal hayatına devam etmesi, günlük hayatında birçok şeyi tek başına yapabilmesi, fizik tedavi sürecinde bizi hiç yormadı. Hastamız her zaman daha iyisini yapmak için çabaladı. Bu çabası bizi her zaman daha da ileriye götürdü. Hastada denge koordinasyon ve kas kuvvetinin arttırabilmek için egzersiz programları hazırladık. Hastanın bir uzvunun eksik olması onun hayata olan inancını ve umudunu yitirmesine neden olmamış aksine daha da güçlendirilmişti. Eskisinden çok daha iyi olmuş ve sosyal yaşantısına daha rahat bir şekilde devam edebildiğiniz gördük ve bu durum bana ve iş arkadaşlarıma bir umut oldu” diye konuştu.

"Engelimi yenmeye çalıştım"

Sokakta yürürken bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Adel Altunji, başından geçen olayları şöyle anlattı:

"Ben Suriyeliyim, 29 yaşındayım, hem sağ ayağım hem sol kolum ampute oldu. 2013’yılında Suriye iç savaşında sokakta yürürken bomba patladı ve beni hemen hastaneye götürdüler. Hastanede doktorlar elimi ve ayağımı kurtarmaya çalıştılar. Bir buçuk ay tedavi sonrasında vücuduma iltihap yayılmaya başlandı ve ampute etme karar verdiler. Hastanede doktorlar ampute edeceklerini dair haberi babamdan aldım. Babam ilk önce çok üzülmüştü ve hayatımı nasıl sürdüreceğime dair endişeleri vardı ve ağlamaya başladı. Bende eskisi gibi olacağımı ve hiçbir şey yoluma engel olmayacağına dair sözler verdim babama. O günden beri engelliğimi yenmeye çalıştım."

"Yapamaz dedikleri her şeyi yaptım"

Kolu ve bacağını kaybettikten sonra çok sıkıntı çektiğini anlatan Altunji, "Başlarda bende kabullenemedim ve çok zoruma gitmişti. Fakat bu hüznün sonu olmayacağını fark ettim ve benim tekrar ayağa kalkmak gerektiğini düşündüm. Yapamaz dedikleri her şeyi yaptım. Yüzemez dediler yüzdüm, araba kullanamaz dediler sürüdüm. Her şey yaptım, hatta normal insanların yapamadığı şeyleri yaptım ve eskisi gibi yaşamaya başladım. İstanbul Beylikdüzü’ndeki İrade Adımları Derneği’ne geldikten sonra hem elime hem ayağıma ücretsiz protez taktılar ve böylece hayatım daha da kolaylaştı. Sokaklarda yürüdüğümde, gezdiğimde protez taktığımı kimse fark etmiyor. Çünkü ben takılan protezi kabullenmişim ve vücudumun bir parçası oldu. Bana bir şey sorduklarında imkansız bir şey yok derim. İkna olmak her şeyin ilacıdır" ifadelerini kullandı.