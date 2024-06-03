Kocaeli’de trafiğe açılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nın çevre düzenlemesini kadın personeller yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce araç trafiğine açtığı Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenlemesine devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çevre düzenlemesine katılan 5 kadın personelin özverili çalışması yapılan işi adeta taçlandırdı. Ağaç dikiminden, gübrelemeye, çiçek dikiminden temizlik ve bakıma kadar her alanda çalışan kadınlar, çevreyi güzelleştiriyor.