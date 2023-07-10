Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından yazar kasa bayilerinde uzun kuyruklar oluştu.

Belirlenen ürün ve hizmetlerde yüzde 8 olan KDV oranı 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkartıldı. Değişikliğin ardından Bursa esnafı yazarkasalarında KDV değişikliği için sabah saatlerinde yetkili bayilerin önünden uzun kuyruklar oluşturdu.

Yapılan bilgilendirmeye göre bugün itibariyle yazarkasalarda KDV değişikliğinin yapılacağını belirten Yazarkasa Teknik servis sahibi Kemal Doğuş:

“Bugün itibariyle KDV oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle servisimizin önünde yoğunluk yaşanmakta. Bursa’daki mükelleflerin çoğunluğunda KDV değişikliği için işlem yapılacaktır.

Bugün muhtemel 1000 ila 2000 arası mükellefin yazarkasalarında işlem yapacağız.” Dedi.

Seher Yaşa