İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde "Çember-19" adıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 4 bin 466 firari şahıs yakalanırken, bu kişiler çeşitli suçlardan aranıyordu. Bakan Yerlikaya, operasyonların il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve sahil güvenlik komutanlıkları tarafından koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yakalanan şüpheliler arasında hırsızlık suçundan 691, dolandırıcılık suçundan 383, yağma suçundan 159, adam öldürme suçundan 79, cinsel suçlardan 116, terör suçlarından 85, narkotik suçlardan 718, kaçakçılık ve organize suçlardan ise 434 kişi bulunmaktadır. Operasyonlar sonucunda toplamda 4 bin 466 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bakan Yerlikaya, aranan şahısların büyük çoğunluğunun 0-5 yıl arandığını, bazılarının ise 5-10 yıl ve 10 yıl üzeri sürelerdir kaçak olduklarını açıkladı.