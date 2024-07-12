Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri çerçevesinde Sakarya’nın gençleri, İl Ormanı’nda düzenlenecek “İl Ormanı Gençlik Kampı” programında misafir edilecek. Kampta voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi etkinlikleri yapılacak. Etkinliğe başvurular 11-19 Temmuz tarihleri arasında sakarya.bel.tr üzerinden yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle şehrin gençlerine yönelik birçok organizasyon düzenliyor. Yaz aktivitelerine de renkli programlarla başlayan Büyükşehir, kendi sorumluluk alanında olan şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yapılacak gençlik kampının detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada 16-22 yaş grubu kadınlara 3-4 Ağustos, aynı yaş aralığındaki erkeklere ise 20-21 Temmuz tarihleri arasında kamp programı düzenleneceği belirtildi. Programla ilgili başvuruların da 11-19 Temmuz tarihleri arasında sakarya.bel.tr adresi üzerinden alınacağı açıklandı.

İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda gerçekleştirilecek kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın gençleri, Büyükşehir’imizin düzenlediği yepyeni bir kamp konseptiyle eğlenceye doyacak. Farklı yaş gruplarını misafir edeceğimiz İl Ormanı Gençlik Kampı’mıza katılım tamamen ücretsizdir. Tüm gençlerimizi İl Ormanı’nda birbirinden renkli etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.