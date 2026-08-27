Deprem ülkesi olarak bilinen ülkemizde neredeyse 10 yılda bir büyük bir sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremler can kayıplarına sebep olurken, başta İstanbul'da yaşayan yurttaşlar olmak üzere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız, muhtemel bir depremde evlerinin ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyor. Küresel inşaat mühendisliği verileri ve jeofizik çalışmaları doğrultusunda, şiddetli sarsıntılara karşı azami güvenlik sunan ev tipleri yeniden sıralandı.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye için hayati önem arz eden araştırmalar, geleneksel ile yenilikçi mimarinin güven kesişim noktalarını gözler önüne seriyor.

ESNEKLİK VE MÜHENDİSLİK DAYANIKLILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Gerçekleştirilen kapsamlı analizlerde esneklik kat sayısı en yüksek yapı türü olan çelik konstrüksiyon müstakil binalar listenin ilk sırasında bulunuyor.

Deprem dalgalarını emerek kırılmayı engelleyen ve sarsıntı enerjisini sönümleyen çelik yapılar, çökme riskini en alt seviyeye indiriyor. Betonarme kategorisinde ise perde betonların tek parça halinde döküldüğü tünel kalıp sistemleri ön plana çıkıyor. Binayı yekpare bir blok haline getiren bu metot, şiddetli sarsıntılardaki yıkıcı burulma hareketlerini minimuma indirerek yapının ayakta kalmasını sağlıyor.

DOĞAL MALZEMELER VE İLERİ TEKNOLOJİLİ İZOLASYON SİSTEMLERİ

Hafiflikleri sayesinde zemine binen yükü büyük ölçüde azaltan ahşap karkas yapılar, malzemenin sunduğu doğal esneklik sayesinde yüksek şiddetteki depremlerde bile bütünlüğünü korumayı başarıyor.

Günümüz teknolojisinin en üst seviyesi kabul edilen sismik izolasyonlu akıllı binalar ise zemin ile temel arasına yerleştirilen kauçuk ve çelik izolatörler vasıtasıyla deprem enerjisinin yapıya aktarılmasını yüzde 80'e varan oranlarda önlüyor.

Klasik betonarmelere kıyasla ilk yatırım bedeli yüzde 10 ila 15 daha yüksek olsa da, sismik izolatörlü binalar sarsıntı sonrasında bile hemen kullanılabilir kalması ve yapısal hasar riskini neredeyse sıfıra düşürmesiyle farklılık yaratıyor.

EN KRİTİK AŞAMA: DOĞAL ZEMİN YAPISI VE TEMEL GÜVENLİĞİ

Fakat uzmanlar, yapı malzemesi ne kadar ileri teknoloji olursa olsun doğru zemin analizi yapılmamış projelerin risk taşımaya devam edeceğini vurguluyor. Kayalık ve sert zeminler üzerine kurulan radye temel sistemleri, depreme en dayanıklı evlerin değişmez ilk adımını meydana getiriyor.