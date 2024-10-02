31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sokağın nabzını ölçen bir ankete daha yer verildi. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son araştırma sonuçları, hem AKP'yi hem de MHP'yi şaşırttı.

Seçimlerde birinci parti olarak öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, yapılan anketlerde sıklıkla birinci sırada yer almayı sürdürürken, Yöneylem Araştırma Şirketi'nin en son anket sonuçları da açıklandı.

13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, ankete katılanlara “Bu Pazar Milletvekilliği Seçim Olsa” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin 2023'teki son genel seçimdeki oylarında bir düşüş gözlemlendi. Kararsızların oransal olarak dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:

AKP: 30,2

CHP: 34,7

MHP: 9,4

İYİ Parti: 4

DEM: 9,6

YRP: 3,7

Zafer Partisi: 3,9

TİP: 1,2

Diğer: 3,3