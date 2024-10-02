Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.