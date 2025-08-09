ORC Araştırma’nın 01-03 Ağustos 2025 tarihlerinde 18 ilde, 2400 kişiyle gerçekleştirdiği son anket, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Çalışmada, katılımcılara parti isimleri tek tek yöneltilerek her bir parti için ayrı oy verme eğilimleri ölçüldü. Tabloya yalnızca oy potansiyeli yüzde 10’un üzerinde olan partiler dahil edildi.

Sonuçlara göre, yüzde 43,8 oy potansiyeline ulaşan CHP ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 42,0 ile AKP takip ederken, iki parti arasındaki farkın giderek açıldığı gözlendi.

MHP, yüzde 23,1 ile üçüncü, İYİ Parti ise yüzde 13,8 ile dördüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi yüzde 13,5, Demokrat Parti ise yüzde 13,2’lik oy potansiyeliyle öne çıktı.

Yeniden Refah Partisi yüzde 13,0, Yerli ve Milli Parti yüzde 12,5, Saadet Partisi yüzde 12,2 ve Büyük Birlik Partisi yüzde 12,1’lik oy oranlarıyla yüzde 10 barajını aşan diğer partiler arasında yer aldı. Anahtar Parti ise yüzde 11,4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 10,2’lik potansiyel ile tablodaki yerini aldı.