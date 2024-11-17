İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 7-14 Kasım tarihlerindeki denetimlerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, bir haftalık sürede 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini duyurdu.

Hız halinde bulunan 134 bin 746 sürücüye, periyodik muayensi yaptırılmamış 30 bin 102 araca, emniyeti kemeri kullanmayan 23 bin 73 sürücü olmak üzere çeşitli trafik kurallarının da olduğu toplamdan 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, "Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" çağrısını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1858037075787837608