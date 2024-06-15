Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri, fakültelerinde son oyunların sahnelerken, eğitim hayatlarını sürdürdükleri yuvalarından hüzün ve neşeyle veda etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü son sınıf dördü drama yazarlığı, sekizi oyunculuk sanatı bölümünden 12 öğrenci, okullarını başarıyla tamamladı. Drama yazarlığı ve dramaturji ana sanat dalı öğrencileri yarıyıl sonu projelerini savunurken, oyunculuk ana sanat dalı öğrencileri yarıyıl sonu oyunlarını sahneye taşıdı.

İki gün süren ve dolu dolu geçen yarıyıl sonu proje sunumları ve oyunların ardından öğrenciler, Fakülte bahçesinde eğlenerek lisans eğitimlerine unutulmaz hatıralarla veda etti.