Topal, "Kombine yenileme kampanyasında ise 9 bin 740 koltuğa ulaşmış durumdayız" dedi.

Bursaspor'un 5 Şubat'ta başlattığı üye ve kombine seferberliği taraftarın yoğun ilgisiyle sürüyor. Sosyal medya hesabından son rakamları paylaşan Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, "İyi akşamlar Bursaspor Ailesi. Yarın son güne girecek olan kombine yenileme kampanyasında 9.740 koltuk sahibi gelecek sezon için alım gerçekleştirdi. 5 Şubat'ta başlayan ve ilanihaye sürecek olan üyelik seferberliğinde bugün 1.890 başvuruya ulaşıldı. 3 Mart günü saat 13.30'da satışa açılacak tüm koltukların ay sonuna kadar tükeneceğini umuyor ve bizleri yalnız bırakmayan Büyük Bursaspor Taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.