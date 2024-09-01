Geçtiğimiz hafta sonu dolup taşan Sakarya’nın Karasu sahili, bu pazar günü sonbaharın ilk gününde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte boş kaldı.

Geçtiğimiz hafta sonu adeta adım atacak yerin olmadığı Karasu sahili bu pazar boş kaldı. Sonbaharın ilk gününde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte sahil adeta sessizliğe büründü. Bazı vatandaşlar sezonun son günlerinin tadını yürüyüş yaparak, bazıları ise deniz kenarında oturarak çıkardı. Bazı çocukların da tamamıyla kendilerine kalan kumlarda oyun oynadıkları görüldü.