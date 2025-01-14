2017 yılından bu yana düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri için başvurular bu yıl açıldı. Dokuzuncu kez gerçekleştirilen programa, sosyal girişimler, etki odaklı girişimler ve girişimci adayları başvuru yapabilecek.

Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

SOSYAL GİRİŞİMLERİ GELİŞTİRECEK ÖDÜLLER

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisi için 350 biner TL, Gençlik Kategorisi için ise 100 bin TL olarak belirlendi. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacak.

Başvurular, 23 Şubat’a kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.