Bursa’nın Karacabey ilçesinde sosyal medya üzerinden silah ile ateş ettiği görülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Olay, Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada iki kişinin farklı iki olayda silahla ateş ettiğini ve vatandaşın güvenliğini tehlikeye soktuğu videoları görünce harekete geçti. E.T. (28) ve N.İ. (26) isimli şahısları tespit eden polis ekipleri şahısların ikametlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 4 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.T. (28) ve N.İ. (26) hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Karacabey’de yapılan farklı olay ve asayiş uygulamalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.