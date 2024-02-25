İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükçekmece’de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü O.O., olayla kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

32 bin 233 TL para, aracın ise 60 gün süreyle trafikten men cezası

Polis Merkezinde ki işlemleri tamamlanan O.O’ya ‘drift yapmak’ suçundan ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL idari para ve 34 GNU 733 plakalı aracın ise 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi.

Kaynak: İHA