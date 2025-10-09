Ticaret Bakanlığı, saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyük markalardan küçük işletmelere kadar birçok ürün denetimden geçerken, mevzuata aykırı ya da risk taşıyan ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor. Oda kokuları, kırtasiye malzemeleri, giyim ürünleri ve teknolojik cihazlar açıklanan listede yer aldı.

PİYASADAN KALDIRILDI

Bakanlık tarafından güncellenen listeye bir ürün daha eklendi. Sosyal medyada oldukça ilgi gören "oynayan kaktüs" oyuncağı da ifşa edilen ürünler arasında yer aldı. "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasına ait olan bu rol yapma oyuncağının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

Bakanlık ürünün yasaklanmasına gerekçe olarak ise şunları söyledi:

"Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Değerlendirmesinde "F: Kalır" Sonuç Almıştır: Kısım 6 Ambalajlama - "Açıklama: Madde 8.25.1'E Göre Ortalama Kalınlığı≥0.038 Mm Olmalıdır. Ortalama Kalınlık Ön: 0,024 Mm Ortalama Kalınlık Arka: 0,024 Mm Olarak Ölçülmüştür"

Taşıdığı risk olarak ise, boğulma olarak açıklandı.