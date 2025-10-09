Bitişik parseldeki inşaatın kontrolsüz hafriyatı nedeniyle evlerinden tahliye edilen Oksijen Kent Sitesi C Blok sakinleri, Mahkemenin kesin kararıyla ruhsatı iptal edilen inşaatın durmadığını ve müteahhit firmanın sıva ile delil kararttığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, 2022'de tamamlanan Oksijen Kent Sitesi'nin hemen önünde başlayan yeni inşaat, C Blok'ta ciddi yapısal hasara yol açtı. Çatlaklar, yarıklar, tahribatlı karot örnekleri gibi sebeplerle site sakinleri can güvenliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Mahkeme dur dedi ama kimse durmadı

Yaşanan olay sonrası mağdur olan C blok sakinleri Mudanya Belediyesi'ne karşı idari dava açtı ve 8 Şubat 2024 tarihinde yürütmeyi durdurma, 19 Temmuz 2024 tarihinde ise ruhsat iptali kararı aldırdı. Mudanya Belediyesi tarafından karara yapılan itiraz Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından 30 Mayıs 2025'te temyize kapalı şekilde reddedilerek iptal kararı kesinleşti.

Ancak, mahkeme kararına rağmen söz konusu inşaatta faaliyetler durmayıp devam etti ve tamamlanma aşamasına geldi.



Sıva ile delil karartma yapılıyor iddiası

Site sakinleri, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapının yıkılması gerektiğini savunarak, Mudanya Belediyesi'nin bu yönde herhangi bir işlem yapmadığını iddia etti. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, binadan alınan tahribatlı karot örneğiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve dosyanın hâlâ yürütüldüğünü aktardı.

Sitenin mağdur olan sakinleri, müteahhidin binadaki çatlak ve yarıkları sıva ile kapatmaya çalıştığını ve bu şekilde delil karartma yapıldığını öne sürerek, "Maddi olduğu kadar manevi olarak da yıprandık" dedi. Mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen inşaat alanında hâlâ ustaların çalıştığını iddia eden vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.