Eskişehir'de tezgaha konulan ve tanesi 10 liradan satışa sunulan kirazlar sosyal medyada gündem oldu.

KİRAZIN TANESİ 10 LİRADAN SATILIYOR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de satışa sunulan kirazın fiyatını sosyal medya hesabından "AK Parti’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor!" sözleriyle paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan görselde, Napolyon kirazının tanesinin 10 liradan satışa sunulduğu görüldü. Vatandaşlar, ekonominin durumunu anlatmak için kullandıkları görsele "Her şeyi anlatan fotoğraf" yorumunu bıraktı.

Kaynak: SOSYAL MEDYA