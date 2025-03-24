

İnegöl'de yaklaşık şüpheli Hazal Eren B.(27), tanıştığı vatandaşları Yurtdışına çıkış kolaylığı vaadi konusunda ikna edip paralarını alarak dolandırdı. 11 ayrı kişiyi bu yöntemle yaklaşık 2 milyon TL dolandıran şahsın Karadağ ülkesinde saklandığı ortaya atıldı.

33 YIL HAPİS

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır Karadağ ülkesinde saklandığı iddia edilen şahsın izini buldular.

KENDİNİ BAŞKASI OLARAK TANITMIŞ

Polis ekipleri, 3 yıldır kendisini Onur ismiyle tanıtan şüpheliyi İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde saklandığı evde yakalandılar. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ