Söz konusu karikatürde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın yer alması ve bu figürlerin İsrail-İran savaşı üzerinden kullanılması vatandaşların ve çeşitli kesimlerin tepkisini çekti. Karikatüre yönelik protestolar özellikle derginin Beyoğlu’ndaki binası önünde toplandı. Vatandaşlar, karikatürü saygısızlık olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından Sözcü TV’ye konuk olan ekonomist Murat Kubilay’ın sözleri de tartışma yarattı. Yayında Kubilay, “Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet, Türkiye'nin kültürünün bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Leman dergisinin yayımladığı karikatüre yönelik eleştirileri reddeder nitelikte yorumlandı ve kamuoyunda infiale neden oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahin, söz konusu karikatürün ardından Sözcü TV’de yapılan yorumların da milletin inancına, tarihine ve ortak vicdanına hakaret niteliği taşıdığını belirtti. Şahin, bu tür ifadelerin, halkın değerlerine yabancı bir zihniyetin yansıması olduğunu ifade etti. RTÜK’ün bu tür yayınlara karşı tavrının net olduğunu vurgulayan Şahin, halkın inancına, kimliğine ve kültürel değerlerine saygı göstermeyen hiçbir yayının meşru kabul edilmeyeceğini söyledi.

Şahin açıklamasında, RTÜK olarak yapılan yayınları sadece izlemekle kalmadıklarını, her birini dikkatle incelediklerini belirtti. Bu doğrultuda, söz konusu ifadelerle ilgili olarak RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı duyuruldu. RTÜK Başkanı, toplumun sabrını zorlayan her yayıncı ve söz sahibine en sert idari yaptırımların uygulanacağını da ekledi.