Bölgesel Amatör Lig ekibi, Ünye 1957 Spor forması giyen genç futbolcu Oğuzhan Yıldırım ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, transferi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

2000 doğumlu olan Oğuzhan Yıldırım, kanat mevkisinde görev yapıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegöl temsilcisi, transfer çalışmaları kapsamında takımı güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Oğuzhan Yıldırım" ifadesiyle oyuncuya yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.