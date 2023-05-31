Spor Toto 1. Lig Play-Off İkinci Tur ilk maçında Eyüp Stadı’nda oynanan Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasını spor camiasından birçok isim takip etti.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelirken, söz konusu maçı spor camiasından birçok isim yerinde takip etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Emin Bayram, milli futbolcu Burak Yılmaz, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, Beşiktaş’ın deneyimli oyuncuları Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, teknik direktörler Yılmaz Vural ve Mehmet Özdilek mücadeleyi tribünden takip etti.