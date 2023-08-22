İsmailağa Cemaati'ne ait Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyeleri, son olarak spor salonunda görüntülendi. Spor yapan gençlere yönelik mesajlar veren tebliğciler, "Fiziksel çabanın yanı sıra ahireti de göz ardı etmemeliyiz. Ahiret için de çalışmalar yapmalıyız" şeklinde konuştular.

Spor yapan gençleri fitnees salonunda ziyaret eden tebliğci şahıslar, sporun sadece bedensel sağlık için değil, ruhsal ve manevi açıdan da önemli olduğunu vurguladılar. Tebliğci şahıs, "Burada fiziksel olarak kondisyonumuzu artırıyoruz. Biz de buranın birer müşterisiyiz. Bu imkanları kullanabilmemiz için bu salonun müşterisi olmamız gerekiyor. Ancak burada yapılan çalışmalar sadece bedensel değil, aynı zamanda ahirete yönelik de olmalıdır. Ahiretin müşterisi olmayı unutmamalıyız. Eğer ahiretin müşterisi olursak, Allah'ın sonsuz cennetine ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki aldı.